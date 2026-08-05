Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) desarticularon a una presunta banda delictiva dedicada a perpetrar violentos asaltos en el distrito de Florencia de Mora.

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Se trata del menor de iniciales J. D. M. M. (17), Olga Bustamante Ruiz (65) y Cristian Flores Utrera (37). Según versión policial, a una de sus últimas víctimas, una mujer, la golpearon y le causaron serias lesiones, para apoderarse de sus pertenencias..

Al momento de realizar el registro personal se les encontró una cacerina para arma de fuego, cinco municiones y la suma de S/ 3,668 producto del ilícito.

La Policía dijo que la velocidad de reacción permitió recuperar lo sustraído y capturar a los implicados de forma inmediata, demostrando que ningún delito quedará impune.

Los detenidos y evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente.