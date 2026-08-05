Delincuentes armadas llegaron en una moto y sin mediar palabra abrieron fuego. La víctima lucha por su vida en un hospital de la localidad.
Delincuentes armadas llegaron en una moto y sin mediar palabra abrieron fuego. La víctima lucha por su vida en un hospital de la localidad.

Entre la vida y la muerte se encuentra un hombre tras haber sido atacado a balazos la noche del último martes en el sector Los Libertadores, en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.

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De acuerdo a la versión de testigos, la víctima que ha sido identificada como Jorge Ramos Longa (38) se encontraba realizando compras en una tienda, cuando dos delincuentes en una moto se acercaron a él y sin mediar palabra le dispararon.

Varios balazos impactaron en diversas partes del cuerpo del hombre. Los sicarios solo se marcharon al verlo caer al piso inconsciente.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Santa Isabel para recibir atención médica. La Policía Nacional investiga el caso para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Una cámara de seguridad de la zona habría registrado la fuga de los presuntos autores, material que será incorporado a las investigaciones.

Por la forma cómo ocurrió el ataque no se descarta que un ajuste de cuentas sea el móvil del ataque.

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