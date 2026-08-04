Agentes del Área de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo atraparon a cuatro presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Pichos de Trux”, acusados de intentar asesinar a balazos a una persona cuando caminaba por inmediaciones de una discoteca.

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Ataque

La Región Policial La Libertad informó que desplegó un operativo luego de que un joven denunciara que fue atacado a tiros por delincuentes que se movilizaban en un vehículo. Por suerte, la víctima solo quedó herida y logró escapar de sus agresores.

Tras la alerta, efectivos realizaron acciones de inteligencia y lograron detener en una vivienda al presunto cabecilla de la banda, conocido como “Negro”. Según las pesquisas, él habría sido el autor material de los disparos.

Los agentes también intervinieron al dueño de la casa, apodado “Caballo”. Los detectives a cargo de la redada confirmaron que durante el registro domiciliario se hallaron municiones y material explosivo.

Más detenidos

El operativo para desbaratar a esta red delictiva continuó en otro punto de Trujillo.

La Policía indicó que también se detuvo a alias “Puño” y a Brian Chávez. Este último habría sido el encargado de movilizar a la banda durante el ataque.

Según las primeras investigaciones, el móvil del este atentado sería pasional. Al parecer, la víctima habría estado saliendo con una mujer a quien pretendía alias “Negro”. Esto motivó a que intente asesinarlo.

“Todos fueron capturados y puestos a disposición para las diligencias de ley. Una investigación rápida y precisa que neutralizó a este grupo delictivo y demuestra que ningún acto de violencia queda sin respuesta”, indicó la Región Policial La Libertad en una nota de prensa.