El crimen organizado sigue cobrando víctimas en la región La Libertad. Sicarios asesinaron a balazos a una persona cuando participaba de un campeonato deportivo que se realizaba en la provincia de Virú. El ataque ocurrió a las 8 de la noche del último domingo en el polideportivo del sector Palermo, en el centro poblado de Buenavista, distrito de Chao.

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El caso

Según testigos, la víctima miraba un encuentro deportivo desde una de las tribunas cuando dos personas se le acercaron para conversar con él.

Uno de ellos lo abrazó y lo llevó hacia un costado de las graderías, en donde otro sujeto le disparó seis balazos. Los tiros le impactaron en el pecho y el cuello, lo que le causó la muerte.

Tras perpetrar el ilícito, los delincuentes fugaron con dirección a unas chacras ubicadas a un costado del campo deportivo.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría de ese distrito, quienes identificaron a la víctima mortal como Ernesto Anderson Cavero Gamarra (33), alias Andy.

Hipótesis del crimen

De acuerdo con la Policía, el fallecido contaba con antecedentes policiales. En octubre de 2025 fue detenido, junto a otra persona, en posesión de dos artefactos explosivos y stickers extorsivos cuando tomaba licor frente a una vivienda del sector Palermo, en Chao, Virú. En aquella ocasión se le vinculó con la banda “Los Faites de Buenavista”.

Por esto, los efectivos no descartan que su muerte guarde relación a un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

Emergencia

La criminalidad sigue atacando en Virú a pesar de que esta provincia se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana desde el 12 de julio de 2024. En esta jurisdicción se han registrado al menos 11 asesinatos este año, por lo que el Ejecutivo, el 25 de julio, amplió el régimen de excepción por 60 días.