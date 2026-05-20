Un sismo de magnitud 6.1 remeció ayer la provincia de Ica al promediar las 12:57 del mediodía, generando alarma entre la población y daños en algunas estructuras antiguas de la ciudad. El movimiento telúrico fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que precisó una profundidad de 81 kilómetros.

Colapso total

Uno de los puntos más afectados fue el antiguo cementerio de Saraja, donde parte del pabellón San Benito colapsó tras el movimiento sísmico. En la zona se reportó la caída de paredes, ladrillos y estructuras de nichos que terminaron esparcidos entre los pasillos del camposanto.

De acuerdo con trabajadores del cementerio, al menos 20 nichos resultaron destruidos producto del derrumbe. Parte de los escombros también dañó una reja metálica ubicada junto al pabellón afectado.

“Más o menos unos 20 nichos han caído”, señaló uno de los trabajadores del cementerio durante una transmisión en vivo realizada desde el lugar. El empleado indicó además que las estructuras afectadas corresponderían a construcciones con décadas de antigüedad.

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