Un sismo de magnitud 5.0 se registró la mañana del domingo 7 de junio frente a las costas de la región Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS). El temblor se registró en plena segunda elección presidencial.

Leve temblor

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:43:17 a.m. y tuvo una profundidad de 17 kilómetros, con epicentro ubicado a 88 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica.

El IGP precisó que el evento sísmico alcanzó una intensidad estimada de entre III y IV en la ciudad de Ica, por lo que fue percibido por la población de manera moderada.

Tras el movimiento, ciudadanos reportaron haber sentido el temblor en diversos sectores de manera leve y no se ha informado de daños personales ni materiales.

Como parte de las recomendaciones habituales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a mantener la calma, identificar las zonas seguras dentro de sus viviendas y tener lista una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.

El Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de estar preparados ante este tipo de fenómenos naturales.

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