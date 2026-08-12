Los diputados por Arequipa Christian Aranda, Marleny Arminta y Edgar Gonzáles cuestionaron la falta de diálogo entre la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT), conflicto que originó en el paro de transportistas y dejó ayer a miles de ciudadanos con dificultades para movilizarse.

El reclamo de los operadores surgió luego de que la comuna provincial dispuso reducir el pasaje adulto de S/1.30 a S/1.00. La medida provocó la paralización del servicio de varias concesionarias y una marcada escasez de vehículos durante la jornada del martes.

Aranda sugirió a la alcaldesa Ruccy Oscco a formar una mesa de diálogo tripartita con la participación de las concesionarias, la municipalidad y representantes de los ciudadanos. Cabe recordar que la reunión entre la autoridad provincial y los tranaportistas está programada para esta tarde.

La diputada Marleny Arminta también se refirió a la decisión tomada por la autoridad provincial, cuestionando que no haya primado el diálogo entre las partes. La legisladora se encuentra en Arequipa participando de una mesa de trabajo sobre el proyecto Majes Siguas.

“No se pueden tomar medidas arbitrarias, no se pueden tomar medidas que se politicen, populistas, porque aquí tiene que haber diálogo en tres instancias, la municipalidad, las empresas de transportes, pero también la población organizada”, manifestó.

Arminta sostuvo que esta situación genera un enorme perjuicio a la población, a razón de ello pidió también a los transportistas justificar las pretensiones de alza del pasaje urbano.

“Ayer estuve llamando a la alcaldesa, no tuve la suerte de que me respondiera. Lo que quiero como autoridad es tener un diálogo alturado con la finalidad de hacer puentes y ser mediador entre estos espacios”, puntualizó.

En ese mismo sentido, su colega Edgar Gonzáles Polar hizo un llamado a la alcaldesa Oscco Polar a entablar una mesa de diálogo porque el conflicto con los transportistas afecta a los estudiantes, trabajadores y turistas que arriban a la Ciudad Blanca en su 486 Aniversario de Fundación Española.

SUBSIDIO PARA EL COMBUSTIBLE

Por otro lado, el diputado Christian Aranda remitió documentos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para solicitar que se evalúe un subsidio parcial al combustible destinado a los transportistas del SIT de Arequipa.

Aranda cuestionó que Arequipa haya quedado fuera de las medidas de apoyo aplicadas al transporte en Lima y Callao, pese a las dificultades que enfrenta el sistema de transporte público de la ciudad, por el incremento del costo del combustible.

El parlamentario hizo referencia al Decreto de Urgencia N.° 004-2026, mediante el cual se aprobaron medidas extraordinarias para el transporte terrestre regular de personas, como el servicio de buses interregionales e interprovinciales, y para el transporte terrestre de mercancías a nivel nacional.

Asimismo, mencionó el Decreto de Urgencia N° 006-2026 que establece medidas para el Servicio Público de Transporte Terrestre Regular de Personas bajo el Régimen Excepcional en Lima y Callao.

En ese contexto, Aranda planteó que se adopten medidas similares para Arequipa, con el objetivo de aliviar los costos que afrontan los transportistas y contribuir a garantizar la continuidad del servicio.