El Centro de Salud San Juan de Dios asumió un compromiso con el bienestar de sus madres trabajadoras mediante la implementación de un lactario institucional, un espacio adecuado, cómodo y seguro destinado a garantizar el ejercicio de sus derechos y brindar las condiciones necesarias para la lactancia materna durante la jornada laboral.

Vínculo afectivo

El ambiente, ubicado en el Área Mujer, en el primer piso, permite a las trabajadoras realizar la extracción y conservación de la leche materna en condiciones óptimas, contribuyendo a la alimentación y crecimiento saludable de sus bebés, además de fortalecer el vínculo afectivo entre madre e hijo. Esta iniciativa busca promover entornos laborales más humanos y sensibles a las necesidades de las familias.

En este marco, el establecimiento de salud felicitó a las trabajadoras Lic. Eveling Conislla y Obst. Karem Luna, quienes vienen haciendo uso del lactario institucional durante esta importante etapa de sus vidas. Asimismo, se recordó a la población que la lactancia materna es un derecho que debe ser protegido y promovido, destacando la importancia de continuar impulsando espacios laborales saludables y comprometidos con el bienestar de las familias.

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