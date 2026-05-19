Un sismo de magnitud 6.1 remeció la región Ica la tarde de este martes y generó preocupación entre la población debido a la intensidad con la que fue percibido en distintas ciudades del país.

Tras el fuerte temblor, el alcalde de Ica, Carlos Reyes, informó un balance preliminar sobre los daños materiales registrados en la ciudad. Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió en la laguna de Huacachina, donde parte de las dunas se deslizaron debido a la fuerza del sismo.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo grandes cantidades de arena caen desde las elevaciones ubicadas alrededor del oasis.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo en diferentes sectores de Ica mientras continúan las inspecciones para determinar el impacto total que dejó el sismo en la región.