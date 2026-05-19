Al menos cinco comuneros perdieron la vida y otros 17 quedaron heridos, luego del despiste y vuelco a un barranco de un camión que trasladaba cerca de 40 pasajeros en Cusco.

El hecho se registró la noche del último lunes, en la localidad de Japo, perteneciente al distrito de Ocongate, provincia de Paucartambo, donde el camión de placa Y1H-878, conducido por Manuel Apaza, cayó por una pendiente de aproximadamente 100 metros.

Debido a la gravedad del accidente, decenas de pasajeros quedaron malheridos en distintas partes del barranco, los sobrevivientes mencionan que el rescate de las víctimas demoró mucho tiempo y que, de haber sido auxiliadas, muchas de las víctimas fatales habrían podido sobrevivir.

“Todos regresábamos de un sepelio en la localidad de Raqchi, el camión iba lleno y de un momento a otro se cayó. Hasta nuestra comunidad no llegan buses ni transporte público, por eso viajamos de esta manera”, refirió un sobreviviente del hecho.

De otro lado, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó que el chófer causante del hecho se halla casi ileso y se halla bajo custodia policial, sería procesado por el presunto delito de homicidio culposo. También señaló que la unidad no contaba con el Soat vigente.

Lista de heridos trasladados hasta el Hospital Regional del Cusco:

Apaza Macha (27).

Adrián Apaza Carrillo (22).

Anita Quispe (68).

Santos Zamata Machaca (52).

Martina Pacsi Apaza (38).

Martin Machaca Jerillo (49).

E. Z. Z. (12).

Teresa Huillca Pacsi (42).

Mario Apaza Jerillo.

Francisco Zamata Apaza (57).

Cirilo Zamata Apaza (38).

Bonifico Jerillo Zamata (42).

Emilio Machaca Apaza (41).

Ignacia Machaca Apaza (48).

Jose Machaca Paucar (48).

Susana Apaza Samata (28).

Basilia Apaza Huaman (50).

De los cinco fallecidos de momento solo fue identificado José Apaza (70).