Medicamentos vencidos, productos sin registro sanitario y artículos en mal estado de conservación fueron decomisados durante un operativo ejecutado por la Dirección Regional de Salud de Junín en el distrito de Sicaya.

La intervención se realizó en establecimientos ubicados en la Calle Real, jirón Junín y jirón Santo Domingo, donde las autoridades detectaron ocho locales farmacéuticos, de los cuales cinco operaban de manera informal y tres funcionaban clandestinamente. Durante las diligencias se incautaron 17 cajas de productos farmacéuticos con diversas observaciones sanitarias que representarían un riesgo para la salud pública.

Ante las irregularidades encontradas, las autoridades dispusieron el cierre temporal de los establecimientos intervenidos como medida de seguridad sanitaria. Asimismo, efectivos de la Policía Fiscal detuvieron a tres personas por su presunta implicancia en delitos contra la salud pública, mientras continúan las investigaciones correspondientes.