En el marco del Operativo de Control Territorial Multidisciplinario desplegado en la provincia de Ilo, la Contraloría General advirtió deficiencias en la obra de ampliación del Malecón Superior Luis E. Valcárcel, las cuales ponen en riesgo los recursos públicos al exponer al proyecto a retrasos, sobrecostos y futuras disputas legales.

La obra, que se ejecuta por administración directa por la Municipalidad Provincial de Ilo, pasó de un presupuesto inicial de 40 252 612 soles a 74 019 401 tras 15 modificaciones presupuestales.

Tiene 13 ampliaciones de plazo

Asimismo la construcción comenzó en octubre de 2021 con un plazo original de 480 días calendarios; sin embargo tras aprobarse 13 ampliaciones de plazo la fecha de término se reprogramó para el 21 de julio de 2026. A pesar del tiempo transcurrido, al pasado mes de abril la obra apenas registra un avance físico del 53.20% y un avance financiero del 52.80%.

Según el Informe de Hito de Control N° 008-2026-OCI/0445-SCC, el área usuaria elaboró los términos de referencia y las bases para el servicio de confección e instalación de una escultura a gran escala con condiciones ambiguas y contradictorias. Esta falta de rigurosidad impediría a la municipalidad exigir el correcto cumplimiento del servicio o aplicar penalidades al contratista en caso de incumplimientos.

Las situaciones detectadas fueron comunicadas al alcalde de Ilo Humberto Tapia Garay. (Foto: Difusión)

Municipio tendría que demoler

A esto se suma que los responsables de la obra planean instalar dicha escultura en una plaza que ya fue completamente construida y pagada, un lugar totalmente diferente al que señalan los planos originales del expediente técnico. De concretarse esta reubicación, la municipalidad se vería obligada a demoler la infraestructura existente afectando plataformas, veredas y áreas verdes, lo que generaría un evidente perjuicio económico y un uso ineficiente de los recursos del Estado.

Por otra parte, el Informe de Hito de Control advierte que los funcionarios planean iniciar la ejecución de los sectores A y B, a pesar de que la entidad redujo el presupuesto anual de la obra para este año, dejando el proyecto sin fondos suficientes para culminar los sectores C y D que ya están en ejecución desde 2021, y sin considerar que el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 017-2025-2-0445-AC detectó fallas técnicas en todo el expediente técnico.

Notifican al alcalde Humberto Tapia

Las situaciones adversas detectadas fueron comunicadas al alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo, Humberto Jesús Tapia Garay, con el fin de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Este documento técnico se encuentra publicado en el portal de la Contraloría y puede ser consultado por la ciudadanía en general.