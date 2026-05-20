La Municipalidad Distrital de Yura adquirió seis motocicletas para reforzar el patrullaje en la jurisdicción; sin embargo, solo dos serenos cuentan con la licencia necesaria para conducirlas, lo que impide que las unidades estén operativas al 100 %. Pese a ello, el subgerente de Seguridad Ciudadana, Marco Coha, informó que las motos se utilizan en situaciones específicas.

“Nosotros somos respetuosos de la norma y el personal debe tener la licencia. No podemos mandar a cualquier persona. Solo hay dos que tienen el permiso para conducir”, señaló Coha.

Añadió que ya coordinan con la Gerencia de Servicios al Ciudadano para que los serenos inicien el trámite de licencia de conducir en la Municipalidad Provincial de Arequipa.

CÁMARAS CORPORALES

El funcionario anunció también la adquisición de cinco cámaras corporales que registrarán las intervenciones realizadas por los serenos. Estas grabaciones serán almacenadas en un disco duro de la comuna distrital. “El objetivo es la seguridad del sereno y de los pobladores durante las intervenciones. Las cinco cámaras ya se están usando y los agentes recibieron capacitación de un ingeniero”, explicó.

Según Coha, las cámaras fueron incorporadas hace 15 días y actualmente se realizan pruebas en campo. De los 39 serenos con los que cuenta la municipalidad, solo cuatro unidades por turno portan cámaras, debido a que son los primeros en acudir a las intervenciones. El municipio busca ampliar este sistema conforme disponga de más equipos.