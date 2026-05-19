Una mujer de 80 años, identificada como Epifanía Cutipa, resultó herida tras ser atropellada por un motociclista la tarde del lunes 18 de mayo, a la altura del ingreso a Laive, en el distrito de Majes-El Pedregal, en la provincia de Caylloma. Luego del accidente, el conductor abandonó el lugar, mientras la adulta mayor fue trasladada al Hospital de Majes para recibir atención médica.

Las cámaras de seguridad privada de la zona captaron parte del impacto. En las imágenes se observa cómo la anciana fue arrastrada junto al motociclista, quien también cayó violentamente sobre la vía y la moto se despistó a unos metros de distancia, sin chocar a una mototaxi que se encontraba estacionada.

Tras el accidente, los gritos de dolor de la adulta mayor alertaron a los vecinos y transeúntes. Un hombre intentó auxiliarla levantándola de los brazos, pero otras personas le advirtieron que no la moviera para evitar agravar sus posibles lesiones.

En tanto, el motociclista permaneció tendido en el pavimento durante algunos segundos, mientras las personas se acercaban para observar lo ocurrido y se concentraban en la mujer herida. Posteriormente, el conductor se puso de pie por sus propios medios y, aparentemente adolorido de las manos, tras sacudir sus manos, se acercó a la herida y posteriormente caminó hacia donde había quedado su motocicleta.

Según testigos, el sujeto se retiró de la zona sin brindar ayuda a la víctima ni esperar la llegada de los médicos, dejando abandonada a la anciana herida en plena vía pública.