Un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) habría resultado herido tras el sismo de magnitud 6.1 registrado este martes en la región Ica.

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se observa a un joven siendo auxiliado luego del fuerte movimiento telúrico ocurrido al mediodía.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del estudiante ni el estado exacto de sus lesiones.

Sismo provocó alarma y evacuaciones

El movimiento sísmico generó momentos de tensión entre estudiantes y trabajadores de diversos centros educativos y universidades de Ica.

Tras el temblor, se reportaron evacuaciones preventivas y daños materiales en algunos establecimientos, incluida la sede de la UTP.

Testigos señalaron que el fuerte remezón causó escenas de pánico dentro de la universidad mientras alumnos buscaban ponerse a salvo.

IGP confirmó magnitud de 6.1

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo ocurrió a las 12:57:51 p.m. y tuvo una magnitud de 6.1.

Según el reporte sísmico RS 2026-0290, el epicentro se localizó a 41 kilómetros al sur de Ica y alcanzó una intensidad VI en la escala de Mercalli para la ciudad.

El evento tuvo una profundidad de 81 kilómetros, considerada de foco intermedio.

Autoridades monitorean daños tras el movimiento

Las autoridades continúan evaluando posibles daños en instituciones educativas, universidades y edificaciones de la región.

Asimismo, Defensa Civil recomendó mantener la calma y seguir las rutas de evacuación ante eventuales réplicas.