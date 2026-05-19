El sismo de magnitud 6.1 que sacudió el sur de Ica esta tarde dejó registros en video que evidencian cómo se vivió el movimiento en distintos puntos de la ciudad. El material muestra los efectos inmediatos que provocó el temblor en la infraestructura y en la rutina de los negocios locales.

La cámara de seguridad de una barbería ubicada en el distrito de Independencia grabó el instante en que el sismo interrumpió las actividades del establecimiento. Ante la reacción desconcertada de los clientes, el personal detuvo la atención y procedió a evacuar el local. Los trabajadores corrieron hacia la salida para resguardarse.

Pared se desplomó y casi afecta a transeúntes

En otro punto de la ciudad, un video registrado por un ciudadano local captó el colapso de una pared ubicada en la parte alta de un local en la calle Raúl Boza. Los escombros cayeron sobre la vereda y ocuparon parte de la pista, en un momento en que personas transitaban por la zona.

El material derribado quedó disperso sobre el espacio público, bloqueando parcialmente el paso peatonal y vehicular en ese tramo de la calle. Afortunadamente no se reportaron personas heridas como consecuencia directa de este derrumbe.