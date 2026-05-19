En una operación realizada esta mañana, personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Majes–El Pedregal destruyó e incendió viviendas precarias que habían sido levantadas ilegalmente en la cabecera del Módulo E de Ciudad Majes, provincia de Caylloma con el objetivo de recuperar terrenos del Estado ocupados por invasores.

La intervención se realizó aproximadamente a las 6:00 de la mañana, cuando los agentes municipales llegaron hasta la zona y procedieron a retirar y quemar las estructuras de madera instaladas en el lugar. Las llamas consumieron rápidamente los módulos improvisados, mientras el personal permanecía resguardando el área.

Serenos destruyen viviendas precarias en Majes

De acuerdo con reportes difundidos por medios digitales del distrito, el operativo se desarrolló de manera rápida debido a que las personas que habían ocupado el terreno no se encontraban en el lugar al momento de la intervención. Esto permitió que el retiro de las precarias construcciones se realizara sin enfrentamientos.

Serenos destruyen viviendas precarias en Majes

Según información preliminar, no es la primera vez que se registran ocupaciones en este sector de Ciudad Majes.