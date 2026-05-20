En el marco de las actividades por la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad organizó la elección y coronación de la “Reina de la Dulce Espera 2026”. Este importante evento tuvo como objetivo reconocer la fortaleza, alegría y amor de las gestantes liberteñas, quienes representan la esperanza y el compromiso con una maternidad humanizada.

Durante el evento, el gerente de Salud, Gerardo Florián Gómez, destacó la trascendencia de esta semana de sensibilización bajo el lema: “Más salud para ti, más vida para tu bebé”.

Asimismo, la autoridad de salud aprovechó la oportunidad para dirigirse con firmeza y empatía a las futuras madres de la región.

“Quiero llamar a la reflexión a cada una de nuestras madres gestantes para que puedan acudir a sus controles desde el primer trimestre. Un control permanente de nuestra gestación nos va a ayudar a poder tener un bebé saludable, un bebé con vida, un bebé fuerte”, enfatizó Florián Gómez durante su discurso de inauguración.

El certamen contó con la participación de representantes gestantes de 14 Redes Integradas de Salud (RIS) y los principales nosocomios de la región. Entre las delegaciones asistieron representantes de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Hospital Regional Docente, Hospital Belén, Virú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar. De igual manera, se sumó una participante del Compromiso 1 de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

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