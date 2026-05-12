Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), la anemia en niños menores de 36 meses se redujo de 15.6% en 2024 a 14% en 2025 en La Libertad. Esta cifra representa una disminución de 1.6 puntos porcentuales respecto al año anterior; es decir, 1,868 niños menos con anemia en comparación con el año 2024, destacó el Gobierno Regional de La Libertad.

La desnutrición crónica infantil en la región también retrocedió unos números: descendió de 16.1% a 14.6%. “Esta mejora significa que aproximadamente 2,200 niños dejaron de presentar desnutrición crónica infantil respecto al 2024”, señaló la Región.

Entre las provincias que mostraron avances más notorios destacan Pacasmayo, donde la anemia infantil se redujo de 10.3% a 4.6%; Pataz, que bajó de 32.1% a 13%; y Otuzco, que disminuyó de 18.3% a 13.3%. En desnutrición crónica infantil también resaltan Julcán, que pasó de 14.5% a 10.4%; Pacasmayo, de 8.4% a 5.6%; y Otuzco, de 24.8% a 19.6%.

Estos resultados responden al trabajo articulado impulsado por el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), mediante la ejecución del Plan Regional Multianual para la Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil, una estrategia que fortalece acciones en salud, nutrición y desarrollo infantil temprano para garantizar el bienestar de la niñez liberteña.

“El trabajo conjunto entre el sector salud, gobiernos locales, instituciones educativas y actores sociales ha sido clave para consolidar una respuesta efectiva frente a la anemia, priorizando a las poblaciones más vulnerables y promoviendo una cultura de prevención desde los primeros años de vida”, destacó Gerardo Florián, titular de la Geresa.

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