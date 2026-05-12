Un primer grupo de gestantes aseguradas del Hospital I La Esperanza recorrió las instalaciones del área gineco-obstétrica del Hospital I Albrecht, marcando el inicio del programa de visitas guiadas de la Red Asistencial La Libertad de EsSalud. Esta estrategia busca que las madres conozcan de primera mano la ruta de atención, desde admisión hasta la sala de partos, para reducir la ansiedad y fortalecer su confianza ante el nacimiento.

El recorrido fue dirigido por un equipo especializado integrado por las obstetras Ilina Juárez, coordinadora de Salud Reproductiva de la Red; Norma Rosales (Hospital Albrecht) y Deysi Díaz (Hospital La Esperanza), quienes guiaron a las pacientes por los puntos clave de atención. Durante la jornada, una enfermera neonatóloga explicó detalladamente los cuidados inmediatos que recibirá el recién nacido, garantizando un proceso integral y transparente.

“Promovemos una atención donde la mujer pueda estar acompañada por su esposo o una persona de confianza durante el proceso de dilatación. El apoyo emocional es fundamental en este momento trascendental de sus vidas”, enfatizó la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad.

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