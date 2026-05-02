El pasado 6 de marzo, cuando el burgomaestre de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, se encontraba con licencia en Estados Unidos, el gerente general Carlos Sánchez Caipo emitió una resolución y un decreto de Alcaldía que firmó y selló como alcalde (e), cuando la persona que debió cumplir con esa función era la primera regidora Eiby Guibert.

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Ante esta situación, presuntamente ilegal, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Trujillo dispuso iniciar una investigación contra Carlos Sánchez y otros funcionarios, pues habrían incurrido en la presunta comisión del delito de usurpación de función pública en agravio de la entidad edil.

INDAGAN

Mediante el Oficio N° 282, emitido el 28 de abril, la fiscal adjunta Iris Giovanna Zamudio Cépeda ha requerido al alcalde Mario Reyna una serie de documentos para esclarecer el tema y determinar si fue correcta y legal la encargatura de Carlos Sánchez en la Alcaldía de Trujillo.

En efecto, el burgomaestre deberá remitir al despacho fiscal, en la brevedad posible, la solicitud de licencia que formuló para poder salir del país.

También se está pidiendo la resolución y acuerdo de Concejo provincial que autorizó la licencia a la autoridad edil. De la misma manera se solicita adjuntar la resolución mediante la cual se encarga la Alcaldía de Trujillo al gerente general de la MPT, Carlos Sánchez.

EVIDENCIAS

No obstante, otro documento solicitado por el Ministerio Público es la Resolución de Alcaldía N°242-2026, mediante la cual se aprobó la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2027-2029. Este documento lleva la firma de Carlos Sánchez Caipo y el sello de alcalde (e).

Pero lo que sería más grave es que Carlos Sánchez también firmó como alcalde (e) el Decreto de Alcaldía N°005-2026, a través de la cual se convoca a proceso de elecciones de autoridades municipales (alcaldes y regidores) de 14 centros poblados de la provincia de Trujillo.

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RESPONDE

Correo se contactó con el alcalde Mario Reyna y sobre el particular dijo que no “tiene nada que ocultar” y en ese sentido colaborará con la investigación que ha iniciado la Fiscalía.

“Quedó claro que se trató de un error (en el sello). Jamás (Carlos Sánchez) se ha atribuido la calidad de alcalde”, sostuvo el burgomaestre.

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