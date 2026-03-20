El pasado 18 de febrero de 2026, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, designó mediante Resolución de Alcaldía N° 167-2026, a Carlos Sánchez Caipo como gerente general. Sin embargo, la permanencia en el cargo de este funcionario de confianza estaría en juego.

VER MÁS: Gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo arrastra varias denuncias

Sucede que el día 6 de marzo, cuando el burgomaestre se encontraba con licencia en Estados Unidos, para atender un tema de salud, el gerente general Carlos Sánchez emitió dos resoluciones de Alcaldía y firmó y selló el documento como alcalde (e), cuando la persona que debió cumplir con esa función debió ser la primera regidora Eiby Guibert.

EVIDENCIAS

Se trata de la Resolución de Alcaldía N°242-2026, mediante la cual se aprueba la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2027-2029. El documento es firmado por Carlos Sánchez Caipo y el sello que estampó fue el de alcalde (e).

Ese mismo 6 de marzo se emitió la Resolución de Alcaldía N°005-2026, a través de la cual se convoca a proceso de elecciones de autoridades municipales (alcaldes y regidores) de 14 centros poblados de la provincia de Trujillo. El documento también lleva la firma y sello de Carlos Sánchez Caipo como alcalde (e).

LEER AQUÍ: Hay tres barreras para evitar que Trujillo se inunde

ESPECIALISTA

El abogado Julio Castiglioni, experto en temas municipales, sostuvo que el gerente general de una municipalidad no puede firmar y sellar documentos como alcalde encargado y lo que se ha cometido en la MPT es un “error grave”, pues el funcionario habría incurrido en usurpación de funciones y puede ser cesado del cargo por ello.

“Cuando el alcalde se ausenta puede encargar sus labores administrativas al gerente general, pero el burgomaestre delega sus funciones al teniente alcalde de acuerdo al artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El funcionario (gerente general) no puede ser el alcalde encargado”, explicó.

En ese sentido, Julio Castiglioni indicó que es tarea de los regidores llevar este caso al pleno para su análisis y mediante acuerdo de Concejo aprobar el cese del cargo del gerente general Carlos Sánchez Caipo, por presuntamente haber usurpado funciones.

Consultado sobre el tema, el regidor Luis González Rosell dijo que “aparentemente” estamos frente a un caso de usurpación de funciones; no obstante, alegó que prefería no ahondar en su opinión hasta no ver la resolución mediante la cual el alcalde Mario Reyna encarga la Alcaldía al gerente general Carlos Sánchez Caipo.

“ERROR”

Mario Reyna, alcalde de Trujillo, reconoció que fue un “error” que el funcionario haya firmado como alcalde encargado. “Debió firmar como gerente general encargado de funciones administrativas de Alcaldía. Sin embargo, eso no altera el contenido de las resoluciones. Él (Carlosr Sánchez) jamás ha querido irrogarse ser alcalde. ¿En qué momento ha salido a decir yo soy alcalde? Andan buscándole por dónde molestarlo. Es un joven al que deben dejarlo trabajar”, pidió el burgomaestre.