Las organizaciones criminales que operan en la región La Libertad están trasladando el terror al mar. Ayer, durante la sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), el capitán de fragata Jorge Vásquez Cacho, capitán de Puerto de Salaverry, reveló que mafias delictivas exigen el pago de cupos a pescadores artesanales.

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Bajo amenaza

La autoridad marítima, que asumió el cargo hace dos meses, se presentó ante las autoridades regionales y, luego, les expuso la problemática que aqueja a su institución. Dentro de su informe, reveló mensajes que extorsionadores enviarían a dueños de embarcaciones.

Tras participar en el Coresec, el capitán de fragata detalló que “hay muchos afectados” por bandas delictivas. También dijo que las intimidaciones, a algunas víctimas, habrían iniciado en setiembre de 2025.

Además, precisó que para identificar a quienes amenazan, los delincuentes les entregarían unas tarjetas.

“Son extorsiones igual que en tierra: vienen, se acercan a las embarcaciones y generan las amenazas, tanto verbales como solicitudes de dinero, pero esto ya es una problemática que está siendo tratada dentro de la División de Inteligencia por parte de la Marina de Guerra. La problemática es esa, que también las extorsiones se están dando a los pescadores, sin embargo, se necesitan las denuncias del personal afectado”, aseguró.

Jorge Vásquez, asimismo, precisó que aunque investigan las intimidaciones, necesitan el apoyo de los extorsionados.

“Las denuncias no se hacen efectivas por miedo, pero yo invoco a la comunidad marítima, al pescador extorsionado, a la persona que tiene empresas dentro del medio acuático, la franja ribereña, que realice la denuncia correspondiente porque nosotros, como autoridades, vamos a poner todos nuestros medios logísticos y operativos para poder ejercer este control dentro del medio acuático”, agregó.

Seguridad

Para mejorar la seguridad en la región, la gobernadora Joana Cabrera Pimentel dijo que en la sesión del Coresec se acordó solicitar la ampliación del estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz.

Además, anunció la llegada de 500 policías a La Libertad: 250 egresarán a fines de mes e igual número arribaría la quincena de abril. “Estos agentes permanecerán de manera permanente para reforzar la seguridad en las distintas jurisdicciones”, acotó.

Cabrera aseguró que existe el compromiso del presidente José Balcázar de enviar a los agentes, que se quedarían de manera permanente.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno, también confirmó la llegada de los suboficiales. Ellos reforzarán las áreas de prevención, investigación e inteligencia.