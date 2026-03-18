A las 6: 30 de la mañana de hoy, presuntos miembros de una banda delictiva llegaron hasta los exteriores un minimarket situado en la esquina de la calle Bolívar con la avenida España, en pleno Centro Histórico de Trujillo y detonaron una carga de dinamita en la puerta del establecimiento comercial.

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La explosición generó daños en la infraestructura del local y desató la alarma y preocupación entre los comerciantes de negocios contiguos y los transeúntes que en ese momento pasaban por el lugar.

Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las pesquisas del caso. Al cierre de esta nota no se había informado sobre personas heridas-

Se revisan las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, a fin de obtener pistas que permitan dar con la identidad y paradero de los autores de este nuevo ataque con dinamita en la ciudad.

Todo apunta a que se trata de un caso de extorsión.