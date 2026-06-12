Con la llegada del Mundial 2026, muchos ciudadanos recurren a internet para seguir los partidos en vivo. Sin embargo, el Indecopi advirtió que el acceso a páginas no oficiales que ofrecen transmisiones gratuitas podría exponer datos personales y financieros a ciberdelincuentes.

A través de una serie de imágenes informativas, el Indecopi se pronunció tras la inauguración del Mundial 2026 realizada el jueves 11 de junio.

En ese sentido, la institución exhortó a la ciudadanía a seguir la jornada deportiva únicamente mediante sitios legales y autorizados, ante la presencia de enlaces ilegales y de dudosa procedencia.

“El Mundial 2026 está por comenzar! Antes de buscar transmisiones “gratis”, recuerda que las páginas y streamings piratas pueden exponer tus datos personales, contraseñas e información financiera”, manifestó la entidad en sus redes sociales.

⚽ ¡El Mundial 2026 está por comenzar! Antes de buscar transmisiones "gratis", recuerda que las páginas y streamings piratas pueden exponer tus datos personales, contraseñas e información financiera. pic.twitter.com/Gtieq9hmFV — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) June 11, 2026

Al respecto, la institución señaló que durante este periodo se difunde abundante publicidad engañosa que ofrece ver el Mundial de forma gratuita y sin cortes. No obstante, alertó que ingresar a estos enlaces podría exponer datos personales de los usuarios.

En ese contexto, se advierten dos riesgos principales para la ciudadanía. El primero es la infección de los dispositivos electrónicos con virus que afecten su funcionamiento, debido a la exposición a software malicioso en plataformas no autorizadas.

El otro riesgo identificado es la posible filtración de datos personales, contraseñas y cuentas bancarias, lo que puede derivar en el robo de identidad.

Recomendaciones de Indecopi antes de ingresar a una página web

Desconfiar de enlaces enviados por redes sociales o mensajería

No descargar aplicaciones de origen desconocido

No compartir datos personales en sitios sospechosos

Mantener actualizado el antivirus