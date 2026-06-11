Las denuncias de vecinos del sector Chorrillos llevaron a la Municipalidad Provincial de Huancayo a intervenir un establecimiento ubicado cerca de la puerta N.° 4 de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), donde presuntamente funcionaba una chingana bajo la fachada de un restaurante.

Durante la inspección, los fiscalizadores encontraron a seis personas consumiendo bebidas alcohólicas en un ambiente acondicionado con luces psicodélicas, mesas y sillones. Además, en la cocina hallaron una olla de “calientito”, bebidas alcohólicas y otros insumos relacionados con su expendio.

Las autoridades verificaron que el local, denominado “Hot Picatto”, no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), requisito indispensable para operar. Por este motivo, se dispuso su clausura, medida que será ejecutada por la Oficina de Ejecución Coactiva.