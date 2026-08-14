El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, anunció que durante sus primeros 100 días de gestión priorizará la implementación de historias clínicas electrónicas y un sistema digital para supervisar los medicamentos.

La medida forma parte de una estrategia de transformación digital que también alcanzará a hospitales, centros de salud, direcciones e institutos del Ministerio de Salud (Minsa).

“Queremos un método digital amigable que nos permita saber qué ocurre, dónde ocurre y cómo podemos mejorar”, sostuvo Dyer Fernández al explicar que su gestión trabajará con metas establecidas para 100, 180 y 365 días.

El ministro señaló que esta planificación permitirá mejorar la gestión y contar con información oportuna para tomar decisiones sobre la atención de los pacientes.

Otro de los objetivos será culminar los proyectos de salud que ya están en ejecución y priorizar el fortalecimiento del primer nivel de atención.

“No más elefantes blancos. Lo que ya está avanzando en este momento hay que terminarlo. Nos enfocaremos en los centros de salud de primer nivel de atención”, enfatizó.