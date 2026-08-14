El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el acuerdo de portavoces del 11 de agosto, que dispone que las sesiones parlamentarias se realicen de manera presencial.

Cabe mencionar que la decisión obtuvo 118 votos a favor.

La medida comprende tanto las sesiones del Pleno como las reuniones de las comisiones, según precisó el titular de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero. Sin embargo, los legisladores podrán recurrir al trabajo remoto bajo circunstancias específicas.

Entre las excepciones figuran encontrarse fuera de Lima por labores de representación, contar con descanso médico acreditado, situaciones de maternidad o paternidad, así como casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados.

En estas situaciones, el presidente del órgano parlamentario podrá autorizar la participación y votación a distancia mediante la herramienta tecnológica correspondiente.