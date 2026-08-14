En una noche mágica en la histórica ciudad de Cusco, Cienciano logró una contundente victoria sobre el Botafogo de Brasil en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con un estadio Garcilaso de La Vega lleno de fervorosos aficionados, el equipo local demostró una vez más por qué es considerado uno de los equipos más sólidos en competencias internacionales.

Desde el pitido inicial, Cienciano mostró una actitud agresiva y un dominio absoluto sobre el terreno de juego. Con una estrategia bien definida por su técnico, el equipo cusqueño no tardó en abrir el marcador. En el minuto 18, Matías Succar no perdonó y envió el balón al fondo de la red. El mismo Succar anotaría después al minuto 30 y 78, haciendo un estupendo hat trick.

La defensa de Cienciano también fue protagonista al contener con eficacia los intentos ofensivos del Botafogo. La solidez defensiva permitió a Cienciano mantener la presión alta y buscar ampliar su ventaja.

En la segunda mitad, Cienciano no bajó el ritmo y continuó atacando con intensidad. En el minuto 62, una jugada colectiva extraordinaria culminó con un golazo de Neri Bandiera, quien ya había inflado las redes de la visita al minuto 20 de la primera mitad.

Otro jugador que destacó en el campo de juego y que supo anotar en la noche del Rojo Imperial fue Marcos Martinich, quien supo decir presente al minuto 35 del primer tiempo. Matheus Martins descontó para el equipo visitante a los 42 minutos de juego.

UNA NOCHE PARA RECORDAR

La afición cusqueña no dejó de alentar a su equipo en ningún momento, creando un ambiente electrizante que sin duda fue un factor clave en el rendimiento del equipo. Al final del encuentro, los jugadores de Cienciano celebraron con sus seguidores una victoria que los acerca un paso más hacia la gloria en la Copa Sudamericana.

Con este triunfo, Cienciano se posiciona favorablemente para el partido de vuelta en Brasil, donde buscará asegurar su pase a la siguiente fase del torneo. Sin duda, una actuación que quedará grabada en la memoria de todos los hinchas cusqueños y que reafirma el potencial del equipo en el escenario internacional.

DATO:

- El Club Cienciano se coronó campeón de la Copa Sudamericana el 19 de diciembre de 2003. El equipo cusqueño logró esta histórica hazaña tras vencer 1-0 a River Plate de Argentina en el partido de vuelta jugado en el Estadio Monumental de la Unsa en Arequipa. Un año después también ganaría la Recopa Sudamericana tras vencer a Boca Juniors en Estados Unidos.