El director del Instituto Nacional de Defensa Civil en Tacna coronel EP en retiro Jorge de Lama Infante recordó a la población que hoy se desarrolla el II Simulacro Nacional Multipeligro a las 15 h.

Aclaró que es multipeligro porque no todas las regiones tienen la misma fenomenología y por eso para el caso de Tacna se simulará un sismo y tsunami, a propósito de los movimientos telúricos ocurridos en Venezuela y Colombia.

Silencio sísmico

Reveló que la fecha es propicia porque un 13 de agosto de hace 158 años se suscitó un devastador terremoto de 8.8 a 9 grados Richter y tsunami que destruyó gran parte de Tacna y Arica.

“Tenemos 158 años de silencio sísmico, estamos en el Cinturón de Fuego del Pacífico y los terremotos son cíclicos, en lo que va del año ya se han suscitado 500 sismos en el Perú como en Chupacas, Sechura y Piura, tan solo en agosto ya van 30 movimientos telúricos, un sismo no avisa por ello la población debe estar siempre preparada”, enfatizó el especialista.

Tener mochila de emergencia

Indicó que acá en Tacna se han instalado cinco sistemas de alerta sísmica para comunicar a la población el inicio de estas ocurrencias a fin de que evacúe oportunamente.

El jefe del Indeci dio dichas declaraciones al tiempo de mostrar el contenido de una mochila de emergencia como radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, ropa abrigadora, alimentos no perecibles, mascarillas, silbato, linterna y otros.