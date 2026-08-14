El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra Saul J. R. R. (27), investigado por su presunta participación en el ocultamiento del cadáver de Raziel Rodrigo Mercedes Asto (14), quien murió en un hecho que es investigado como homicidio calificado en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

La medida fue obtenida por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, que presentó elementos de convicción que vincularían al investigado con la desaparición del cuerpo del menor.

Según la tesis fiscal, después de que Isai Peralta Salinas presuntamente habría cometido el homicidio en su vivienda, se comunicó con Saul J. R. R. para pedirle ayuda para ocultar el cuerpo.

Habrían trasladado y enterrado el cuerpo

De acuerdo con la investigación, la noche del 8 de enero de 2026, ambos habrían retirado el cadáver de la vivienda. El cuerpo se encontraba envuelto en costales y posteriormente habría sido colocado en la parte posterior de una camioneta.

Según la hipótesis fiscal, Peralta Salinas condujo el vehículo hacia la Comunidad Nativa San Cristóbal. Al llegar a una zona alejada, ambos presuntamente enterraron el cuerpo del adolescente y luego regresaron a la ciudad.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen graves y fundados elementos de convicción que relacionarían a Saul J. R. R. con el ocultamiento del cadáver.

El investigado, quien además tenía una requisitoria, fue trasladado al establecimiento penitenciario de Chanchamayo, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones.