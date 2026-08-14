Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 14 de agosto en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 14 de agosto en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado se vende a 14.99 soles, en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 18.10 soles, en el grifo Coesti en Tiabaya a 18.39 soles, en el grifo Tucano en Socabaya a 18.99 soles, en Servicentros Miguel Grau en Paucarpata a 19.35 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 14 de agosto en Arequipa?

La Gasolina Premiun en Herka Soluciones en el distrito de Characato se vende a 16.99 soles, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 20.15 soles, en Inversiones Meyca en Paucarpata a 20.19 soles, en el Grifo Las Torres en Alto Selva Alegre a 20.47 soles, en la Estación de Energías el centenario en José Luis Bustamante y Rivero a 20.55 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 14 de agosto, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el Grupo Pietra en José Luis Bustamante y Rivero a 21.89 soles, en Herka Soluciones en Characato a 20 soles, en Petrolcenter en Cerro Colorado a 23.06 soles, en el Grifo Tucano en Socabaya a 23.25 soles, en el grifo Jotas y Ges en Arequipa a 23.39 soles, en la Estación de Servicios Santo Tomás en Paucarpata a 23.49 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 14 de agosto en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Pacidama Energía en Arequipa se vende a 6.80 el galón, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús a 6.80 soles, en el grifo Chaskygas en Av. Industrial en Paucarpata a 6.80 soles, en el grifo Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.89 soles, en el grifo Lubemebu en Alcides Carrión en José Luis Bustamante y Rivero a 6.95 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 14 de agosto?

El balón de gas de 10 kilos en la planta envasadora de Lima Gas en la zona de Las canteras en Cerro Colorado a 38.40 soles, en la planta Costa Gas en la carretera Yura a 40 soles, en la planta envasadora de la marca J & J Gas en la Asoc de Granjeros en Yura 43.41 soles, en la planta de Llamagas en Cerro Colorado a 52 soles, la marca Chaski Gas en la Av. Las Peñas en Socabaya a 53 soles.