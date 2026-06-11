Una joven de 20 años identificó a un ciudadano de 77 años como presunto responsable de tocamientos indebidos que habrían ocurrido durante un viaje en un bus interprovincial que cubría la ruta Lima–San Ramón. La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional por la madre de la presunta agraviada.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Sección de Emergencia de Chanchamayo (SECEME) ejecutaron un operativo “Plan Cerco” en el sector Pedregal, donde lograron ubicar e intervenir la unidad de transporte señalada. Durante las diligencias preliminares, la joven reconoció al intervenido como la persona que presuntamente cometió los hechos denunciados.

El ciudadano fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las investigaciones a cargo de la SEINCRI de la Comisaría de San Ramón, con conocimiento del Ministerio Público. Las autoridades recordaron que el investigado mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.