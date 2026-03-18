El 19 de enero del presente año, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM que declara en emergencia por peligro inminente de lluvias a once distritos de la región La Libertad, entre ellos a Víctor Larco Herrera.

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Diecisiete días después, el 5 de febrero, por el mismo motivo, el Gobierno Central emitió el Decreto Supremo 019-2026-PCM e incluyó al distrito de Huanchaco en este estado de excepción. El objetivo es que en un plazo de 60 días las autoridades de ambas municipalidades distritales implementen medidas inmediatas y necesarias para reducir el riesgo, pero el tiempo ha transcurrido y eso no habría sucedido.

PREOCUPA

En efecto, la Contraloría General de la República ha emitido el Informe de Visita de Control N°007-2026-OCI/2057-SCV, en el que revela que se han detectado situaciones adversas en la gestión de riesgos y desastres que le corresponde liderar a la comuna de Víctor Larco Herrera.

Como primera observación, el órgano de control advirtió que las autoridades de este distrito no cuentan con el Plan de Continuidad Operativa aprobado. Esto limita la adopción oportuna e inmediata ante el riesgo de lluvias.

Además de ello, el almacén destinado para ayuda humanitaria presenta inadecuadas condiciones de infraestructura, seguridad y salubridad, situación que afecta la conservación de los bienes. En este espacio se encontraron heces y orina de roedores.

Otro punto observado por Contraloría fue que el drenaje pluvial ubicado en la cuadra 2 de la avenida Víctor Larco Herrera presentaba acumulación de residuos sólidos.

Sumado a ello, se verificó que no están cautelando un cargador frontal, lo que podría comprometer su operatividad si llegara darse el caso de ser usado para atender una emergencia.

LA MISMA HISTORIA

La Contraloría también visitó la comuna distrital de Huanchaco y de esa inspección se emitió el Informe de Visita de Control N°005-2026-OCI/2048-SVC.

En dicho documento se revela que las autoridades ediles no han implementado planes específicos en gestión de riesgos y desastres. Esto genera el riesgo de adoptar medidas tardías e inadecuadas ante peligro inminente por lluvias.

Su almacén donde se guarda la ayuda humanitaria no reúne las condiciones óptimas para conservar adecuadamente los bienes y tampoco se cuenta con personal capacitado para tal fin.

El órgano estatal también observó que en la comuna de Huanchaco no prioriza la inversión del presupuesto asignado para vulnerabilidad de atención de emergencias por desastres ante un estado de emergencia.

Los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Trujillo, Moche y Alto Trujillo también están comprendidos dentro del estado de emergencia por lluvias.

En la provincia de Ascope se ha incluido a los distritos de Ascope, Chocope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao y Casa Grande. En Sánchez Carrión fue comprendido Sarín. También están declarados en emergencia Virú y Chao.