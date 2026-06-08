Los resultados del boca de urna elaborada por Datum Internacional e Ipsos para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 revelan un voto marcado, respecto a los dos candidatos: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Estos resultados en Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, Cusco, Apurímac, Ayacucho e Ica reflejarían una característica común: el voto favoreció claramente a Roberto Sánchez, mientras que Keiko Fujimori concentró su ventaja en Lima, repitiendo el patrón que ya se vio en elecciones anteriores.

DATUM

A nivel nacional, Datum reveló que Fujimori obtuvo un 50.53% y Sánchez un 49.47%. Pero a nivel de regiones, el voto fue diferente.

Voto en regiones del sur:

Arequipa (Sánchez 59.81%, Fujimori 40.19%)

(Sánchez 59.81%, Fujimori 40.19%) Puno (Sánchez 82.21%, Fujimori 17.79%)

(Sánchez 82.21%, Fujimori 17.79%) Tacna (Sánchez 69.48%, Fujimori 30.52%)

(Sánchez 69.48%, Fujimori 30.52%) Moquegua (Sánchez 61.42%, Fujimori 38.58%)

(Sánchez 61.42%, Fujimori 38.58%) Cusco (Sánchez 77.27%, Fujimori 22.73%)

(Sánchez 77.27%, Fujimori 22.73%) Apurímac (Sánchez 78.92%, Fujimori 21.08%)

(Sánchez 78.92%, Fujimori 21.08%) Ayacucho (Sánchez 78.06%, Fujimori 21.94%)

(Sánchez 78.06%, Fujimori 21.94%) Ica (Fujimori 54.56%, Sánchez 45.44%)

IPSOS

A nivel nacional, Keiko Fujimori obtuvo un 50.7%, mientras que Roberto Sánchez consiguió un 49.3%.

Respecto a esta encuestadora, aún no se revelan los votos por regiones. No obstante, el voto del sur también marcó diferencia.