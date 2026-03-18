La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) indicó ha desarrollado el diseño del nuevo puente Conache (Laredo), infraestructura estratégica que forma parte del Proyecto Quebradas San Ildefonso y San Carlos.

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TRABAJOS

Durante la exposición de este nuevo diseño ante habitantes del distrito de Laredo, donde participó el alcalde Sergio Vilchez y la comunidad, se informó que “esta obra ha sido concebida para asegurar la seguridad y la conectividad que la comunidad merece, a fin de superar las deficiencias de la estructura actual, la cual se encuentra deteriorada y representa riesgos para la población”.

De acuerdo con la entidad estatal, algunas de las mejoras que destacan son “el ancho del puente que pasará de 4.95 metros con un solo carril a 12.80 metros con dos carriles, así como la longitud actual que de 43 metros pasará a ser de 87 metros, lo cual permitirá un flujo más seguro para soportar el actual peso y volumen de vehículos que transitan a diario por la zona”.

“Además, se han incluido bermas de seguridad de 1.20 metros a cada lado destinadas a atender emergencias o fallas mecánicas sin interrumpir el tránsito, separando eficazmente el flujo de autos de la zona para los transeúntes”, agregó.

La ANIN enfatizó que la seguridad peatonal “es otra de las prioridades de esta obra”, por lo que se ha contemplado la construcción de veredas de 1.20 metros de ancho en ambos extremos a fin de que los vecinos caminen totalmente protegidos”.

“También se ha previsto reducir el riesgo frente a inundaciones, ya que la nueva estructura se elevará sobre el nivel máximo del río”, añadió. Esto evitará que un posible aumento del caudal se acerque al puente. “Complementariamente, se reforzarán las riberas con enrocado de defensa de piedra para evitar la erosión de los terrenos vecinos”, señaló.

Al respecto, el alcalde laredino sostuvo que “este puente no solo mejorará la conectividad y reducirá los tiempos de traslado, sino que también impulsará el comercio, el turismo y la seguridad vial para todos nuestros vecinos”. “Conache es una zona emblemática de Laredo, y su crecimiento debe ir acompañado de infraestructura moderna y planificada”, destacó la máxima autoridad edil.