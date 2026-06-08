La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó este domingo que se ha reforzado el monitoreo ante una posible alerta de tsunami, luego del sismo de magnitud 7.8 registrado en Filipinas.

La institución difundió mensajes a través de su cuenta oficial en X para informar a la población sobre esta medida; no obstante, no han brindado mayores detalles al respecto.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó sobre el terremoto y precisó que el movimiento telúrico se registró en la región de Mindanao, al sur de Filipinas.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile señaló esta noche que el sismo ocurrido en Filipinas “no reúne las condiciones necesarias” para provocar un tsunami en las costas del país.

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INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA

07-06-26 18:37:40

Magnitud: 7.8 Mw

Referencia: 24 km WSW of Burias, Philippines

Profundidad: 35.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/pDosYLCx40 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 8, 2026