El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa realizó la tercera sesión de la Comisión Interinstitucional de Prevención de Conflictos Electorales (CIPCE), con la participación de representantes de organismos electorales y diversas entidades públicas de la región, como parte de las acciones preparatorias para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La reunión, realizada en la Corte de Arequipa, se evaluó la información registrada en el sistema de monitoreo PREVENCOPE. Durante la sesión se reportaron posibles situaciones de conflictividad vinculadas a presuntos casos de trashumancia electoral en los distritos de Yarabamba, Mollebaya y Quequeña, en la provincia de Arequipa; Chaparra, en Caravelí; Mariano Nicolás Valcárcel, en Camaná; así como en Cayarani, Acarí y Bella Unión. También se analizaron reportes relacionados con el distrito de Santo Tomás, en la región Cusco.

DECISIONES

Entre los principales acuerdos adoptados figura el intercambio de directorios institucionales de la Policía, Fuerzas Armadas, Jurado Nacional de Elecciones y Ministerio Público, con el objetivo de agilizar las coordinaciones y respuestas ante eventuales incidencias durante el desarrollo del calendario electoral y las actividades programadas por el aniversario de Arequipa. Asimismo, se informó que la próxima sesión presencial de la comisión se realizará el 25 de agosto de 2026.

En la jornada participaron gestores de prevención de conflictos electorales y de comunicación de los diferentes Jurados Electorales Especiales de Arequipa, además de representantes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), Reniec, Conadis y la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras instituciones.