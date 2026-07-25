La Contraloría General de la República alertó que 1,810 estudiantes, docentes y personal administrativo de colegios del distrito La Yarada Los Palos en Tacna están expuestos a riesgo sanitario debido a la inacción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tacna que desatiende los pedidos reiterados para el mantenimiento de silos que están al borde del colapso y de limpieza de pozos sépticos.

En el Informe de Visita de Control N.º009-2026-OCI, cuyo periodo de evaluación comprendió desde el 24 de junio hasta el 8 de julio de 2026, se señala que las condiciones inoperativas de salubridad y seguridad de los sistemas de disposición sanitaria se registra en cuatro de las 37 instituciones educativas que funcionan con pozos sépticos ante la falta de redes de alcantarillado.

Riesgo constante de colapso

En el caso del plantel N°43506 Juvenal Ordóñez Salazar, que alberga a 466 estudiantes, se estableció el racionamiento drástico de agua y uso baldes por el riesgo constante de colapso de sus pozos sépticos. En mayo las clases fueron suspendidas por tres días por un desborde que fue resuelto por el Gobierno Regional, luego de 11 solicitudes de ayuda que ignoró la UGEL Tacna.

Del mismo modo, en la I.E. N.º 42211 Alonso Eyzaguirre Tara se evidenció la presencia de plagas de moscas en el centro educativo donde asisten 419 menores. La dirección del plantel desconoce la capacidad del pozo séptico y se constató que la tapa estaba movida, por lo que se percibían olores fétidos y restos de madera quemada que eleva el riesgo de explosión por gases acumulados. El lugar no cuenta con cerco, por lo que los escolares transitan diariamente por la zona.

Filtraciones y humedad

La Contraloría también verificó que la I.E. Nº 42199 Juan Velasco Alvarado tiene un pozo séptico colmado y sin mantenimiento desde hace cinco años, que también es utilizado por otro centro educativo, lo que expone a un riesgo sanitario a una comunidad de 422 personas.

El silo se encuentra debajo del área de juegos de los niños de inicial, por lo que se ha advertido posibles filtraciones y la existencia de humedad superficial en los alrededores, que requiere una evaluación técnica a fin de evitar el agrietamiento del suelo.

Silos superaron vida útil

Asimismo se constató que, ante la falta de inspección de la UGEL Tacna, los padres y docentes de la I.E. Nº 42044 Alfonso Ugarte, costean la limpieza y mantenimiento de cuatro silos que tienen 20 años de antigüedad superando su vida útil y están al borde del colapso. Por falta de presupuesto, las aberturas de las fosas se cubren peligrosamente con materiales improvisados como cartones, triplay y calaminas sueltas.