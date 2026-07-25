La gobernadora de Gilia Gutiérrez Ayala señaló que para agosto tiene pensado reunirse con la presidenta Keiko Fujimori a fin de que le proporcione apoyo para continuar los trabajos de la carretera Omate-Moquegua – Arequipa que se ha mantenido paralizado por años tras una inversión de más de 530 millones de soles.

Gutiérrez indicó que antes que culmine la gestión del presidente José María Balcazar se reunió con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) los cuales emitieron la resolución de aprobación del expediente técnico correspondiente al saldo de obra desde el tramo II Km 35 al Km 153.

Irá acompañada de alcaldes

“Ahora toca conversar con la presidenta Keiko para solicitarle que atienda la disposición del MTC. Estimo que en octubre o noviembre se estaría iniciando la carretera”, declaró la gobernadora. Acotó que para su reunión con Fujimori irá acompañada de otros alcaldes de Moquegua llevando una lista de proyectos.

Respecto a los proyectos viales que surgieron durante su gestión regional, Gutiérrez no dio ningún anunció de avance, tal es el caso del Óvalo Primario Chen Chen del cual afirmó que existen problemas de permisos que no pudieron resolver y que tomará su tiempo.

Doble carretera a Ilo

En el caso de la doble carretera Moquegua – Ilo, dijo que solo estaba enterada de los estudios previos que realizaba la concesionaria Covisur la cual estaría entregado para el próximo año el perfil culminado para su construcción con coordinación del MTC.