El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, informó que las mesas de votación correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 cerraron en Asia, África, Europa y Oceanía sin que se registrara ningún incidente. Los ciudadanos peruanos residentes en el exterior acudieron a sufragar con normalidad.

Carlos Pareja, desde el Centro de Monitoreo de la Cancillería, indicó que se recibe información en tiempo real de las 119 oficinas consulares distribuidas en 73 países, con 219 locales de votación y 2506 mesas de sufragio habilitadas para los ciudadanos peruanos que residen fuera del Perú.

En Oceanía, Asia, África y Europa se instaló el 100% de las mesas programadas, sumando 964 mesas habilitadas en esos continentes. En Europa, Madrid concentró la mayor cantidad con 194 mesas para más de 115 000 electores, seguida de Milán con 112 mesas.

“En algunas ciudades del oeste de Estados Unidos, como California y San Diego, hay dos horas menos y todavía están esas mesas en proceso de instalación”, sostuvo Carlos Pareja.

RETORNO DE MATERIAL AL PERÚ

Respecto a la siguiente etapa, el canciller sostuvo que, una vez terminada la votación y realizado el escrutinio, todo el material electoral será entregado a los cónsules, quienes viajarán al Perú para que esté a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Una vez que está cerrado el proceso en cada mesa, ese material se entrega a los cónsules. Los cónsules van a venir al Perú con el material de sus respectivas circunscripciones”, explicó.

Asimismo, aseguró que este procedimiento comenzó en algunos países de Europa, Asia y Oceanía debido a la diferencia horaria, por lo que la entrega total del material terminará el miércoles por la noche.