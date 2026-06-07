Desde el inicio de la jornada electoral de este domingo 7 de junio, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en distintos puntos del territorio nacional para apoyar las labores de seguridad durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026, en la que más de 27 millones de ciudadanos están convocados a votar.

En diversos locales de sufragio de Lima y Callao se observó la presencia de personal militar encargado de tareas de vigilancia y resguardo. Entre ellos figuran la Institución Educativa Técnico FAP Manuel Polo Jiménez, en Santiago de Surco, y la Institución Educativa Melitón Carvajal, en Lince, donde efectivos de la Fuerza Aérea permanecieron en los accesos y alrededores de los recintos.

En el Liceo Naval del Callao, miembros de la Marina de Guerra realizan labores de protección y control en coordinación con la Policía Nacional y las autoridades electorales, con el objetivo de contribuir al normal desarrollo del proceso.