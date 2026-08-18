Camilo regresará a Perú en noviembre de 2026 como parte de su nueva gira internacional “Para Cuando Sean Mayores TOUR”, con dos conciertos programados en Arequipa y Lima.

El cantante colombiano se presentará el 8 de noviembre en el Jardín de la Cerveza, en Arequipa, mientras que el 10 de noviembre llegará a Costa 21, en Lima. De acuerdo con la información proporcionada por la organización, las entradas para ambas presentaciones ya se encuentran disponibles mediante Teleticket.

Los conciertos coincidirán con una nueva etapa en la carrera del artista, quien anunció el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, “Para Cuando Sean Mayores”, para el 9 de septiembre de 2026.

Camilo lanzará “Para Cuando Sean Mayores” en septiembre

El nuevo disco toma su nombre de una mirada hacia el futuro y tiene como parte de su inspiración a Índigo y Amaranto, hijas de Camilo y Evaluna Montaner.

Según la información difundida sobre el proyecto, “Para Cuando Sean Mayores” aborda una etapa personal relacionada con la familia, el crecimiento y las experiencias que actualmente influyen en la composición del artista.

El álbum será publicado el 9 de septiembre y posteriormente llegará a los escenarios mediante el “Para Cuando Sean Mayores TOUR”.

“Para Cuando Sean Mayores TOUR” llegará a Perú

La gira contempla presentaciones internacionales en Estados Unidos, México, Puerto Rico y Sudamérica, además de las dos fechas confirmadas para Perú.

En territorio peruano, el primer concierto será el domingo 8 de noviembre en el Jardín de la Cerveza de Arequipa.

Dos días después, el martes 10 de noviembre, Camilo se presentará en Costa 21, recinto ubicado en Lima.

El repertorio anunciado combinará canciones de su nuevo proyecto con temas publicados anteriormente, entre ellos “Vida de Rico”, “Tutu”, “Favorito” e “Índigo”.

¿Cuándo son los conciertos de Camilo en Perú?

La visita del artista contempla dos ciudades y fechas:

Arequipa: domingo 8 de noviembre de 2026, Jardín de la Cerveza.

domingo 8 de noviembre de 2026, Jardín de la Cerveza. Lima: martes 10 de noviembre de 2026, Costa 21.

La información proporcionada no precisa los horarios de inicio de los conciertos.

¿Dónde comprar entradas para Camilo en Lima y Arequipa?

Las entradas para las dos presentaciones se encuentran a la venta mediante Teleticket, según informó la organización.

Los precios y sectores disponibles deben consultarse directamente en la plataforma de venta antes de realizar la compra, pues pueden variar según disponibilidad.

Datos clave

Artista: Camilo.

Camilo. Gira: “Para Cuando Sean Mayores TOUR”.

“Para Cuando Sean Mayores TOUR”. Nuevo álbum: “Para Cuando Sean Mayores”.

“Para Cuando Sean Mayores”. Lanzamiento del disco: 9 de septiembre de 2026.

9 de septiembre de 2026. Concierto en Arequipa: 8 de noviembre de 2026.

8 de noviembre de 2026. Lugar en Arequipa: Jardín de la Cerveza.

Jardín de la Cerveza. Concierto en Lima: 10 de noviembre de 2026.

10 de noviembre de 2026. Lugar en Lima: Costa 21.

Costa 21. Entradas: disponibles mediante Teleticket, según la organización.

disponibles mediante Teleticket, según la organización. Canciones anunciadas: “Vida de Rico”, “Tutu”, “Favorito” e “Índigo”, además de temas del nuevo proyecto.