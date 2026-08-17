Grupo Río, una de las agrupaciones vinculadas a la historia del rock peruano de las últimas décadas, ofrecerá un concierto el próximo viernes 28 de agosto de 2026, desde las 10:00 p.m., en Bar 122, en el distrito limeño de Jesús María.

La presentación tendrá un formato íntimo y permitirá a la banda repasar canciones que forman parte de su trayectoria, entre ellas “Televidente”, “Lo peor de todo”, “Carol quiere un viaje a Londres” y “Contéstame”.

El concierto contará además con la participación de Red Sound como banda invitada y encargada de abrir la jornada.

Grupo Río: “El rock peruano nunca va a morir”

Con más de cuatro décadas de actividad musical, los integrantes de Río sostienen que el rock peruano mantiene un público que continúa escuchando las canciones que marcaron décadas anteriores.

“El rock peruano nunca va a morir; siempre estará en el gusto del público”, afirma la agrupación.

La banda considera que sus presentaciones también les han permitido entrar en contacto con oyentes de generaciones posteriores.

“Cada presentación confirma que el público sigue identificándose con nuestra música y que nuevas generaciones también la hacen suya”, señala Pocho, integrante de Río.

Río y su permanencia en los escenarios

Para Chachi, otro de los integrantes de la agrupación, parte de la continuidad del grupo está relacionada con el contacto mantenido con sus seguidores mediante distintas clases de presentaciones.

“Hemos tenido la fortuna de mantener un contacto permanente con nuestro público a través de conciertos, festivales y eventos públicos y privados, tanto en Lima como en el interior del país”, sostiene.

A los conciertos se ha sumado la distribución de música mediante plataformas digitales, que ofrece a las agrupaciones con varias décadas de trayectoria una vía adicional para llegar a nuevos públicos.

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Un concierto de Río para recordar sus clásicos

La banda señala que los conciertos en espacios de menor capacidad permiten establecer una relación distinta con sus seguidores y recuperar canciones asociadas con las décadas de 1980 y 1990.

“El público de los años ochenta y noventa busca cercanía, comodidad y la posibilidad de revivir los mejores momentos de su juventud. Estos espectáculos nos permiten compartir de una manera mucho más cercana con nuestros seguidores”, indican los músicos.

El repertorio anunciado para el 28 de agosto incluirá varios de los temas más conocidos de Río, entre ellos “Televidente”, “Lo peor de todo”, “Carol quiere un viaje a Londres” y “Contéstame”, además de otras canciones de su discografía.

“Cada etapa de nuestras vidas tiene una canción de Río como banda sonora. Nuestro repertorio forma parte de la memoria musical del Perú y queremos seguir compartiéndolo con el público por muchos años más”, señala Cucho, integrante de la banda.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Grupo Río?

La presentación está programada para el viernes 28 de agosto de 2026, desde las 10:00 p. m., en Bar 122, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Cuba, Jesús María, Lima.

Red Sound participará como banda invitada y estará a cargo de abrir el concierto con un repertorio de rock.