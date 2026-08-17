Stephanie Cayo volvió a referirse a aspectos de su vida personal y sorprendió al hablar sobre el vínculo que mantiene con su exesposo, Chad Campbell. La actriz peruana se encuentra actualmente en una nueva etapa marcada por su cercanía con el cantante español Alejandro Sanz.

En conversación con la revista ¡HOLA!, la actriz recordó algunos momentos de su vida sentimental y explicó que aún mantiene contacto con algunas de sus exparejas. Asimismo, señaló que el cariño puede mantenerse con el paso de los años, incluso cuando las personas toman caminos diferentes.

Durante la entrevista, el medio español le preguntó si mantiene una relación de amistad con algunos de sus exparejas. Ante ello, la recordada protagonista de Travesuras del corazón afirmó que aún conserva vínculos afectivos con varias personas que formaron parte de su pasado.

“ Sí. Con algunos he trabajado otra vez después de años, los quiero mucho. Quizá con otros todavía no se puede por ciertas situaciones, pero no porque yo no quiera. Yo, feliz ”, manifestó Cayo.

Entre sus declaraciones, Stephanie Cayo habló particularmente sobre Chad Campbell, empresario estadounidense con quien se casó en 2018, cuando tenía 29 años. Aunque la pareja puso fin a su matrimonio en 2021, la actriz aseguró que ambos aún mantienen una comunicación cercana.

La actriz contó que, pese a su divorcio, ambos mantienen una comunicación cercana e incluso conversan sobre aspectos relacionados con sus actuales relaciones sentimentales.

“ Mi exesposo y yo, por ejemplo, todavía nos llamamos. Él me cuenta de su novia y yo le cuento; o sea, nos adoramos ”, reveló.

La peruana también se refirió a su vínculo con Alejandro Sanz y reveló que la historia entre ambos se remonta a antes de su matrimonio con Chad Campbell, celebrado en 2018.

Por otro lado, la menor de las hermanas Cayo aseguró que continúa creyendo en el matrimonio y que contempla entre sus planes la posibilidad de formar una familia y tener hijos. No obstante, reconoció que, de volver a casarse, modificaría algunos aspectos de una eventual segunda boda.

“ Creo que sería de otra manera. Menos tradicional, no lo sé, es lo que digo ahora. Creo que ahora haría algo mucho más especial, más íntimo. Eso se conversará en su momento ”, sostuvo la intérprete peruana.