La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida internacionalmente por sus papeles en las series de televisión “Heroes” y “Nashville”, murió a los 36 años, según confirmaron su representante y su familia.

Panettiere murió el domingo 16 de agosto en Carolina del Sur, Estados Unidos. Su representante confirmó el fallecimiento a ABC News y señaló que existe una investigación en curso.

El padre de la actriz, Skip Panettiere, pidió privacidad para la familia mientras afronta la pérdida y la recordó como una persona que llevó amor y alegría tanto a quienes la conocieron como al público que siguió su trayectoria.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hasta este lunes 17 de agosto, la causa y la manera de la muerte de Hayden Panettiere no han sido determinadas oficialmente y permanecen pendientes de la investigación y estudios adicionales, según la oficina forense citada por ABC News.

La actriz fue encontrada sin respuesta en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir una llamada en la que se reportó a una mujer inconsciente y en paro cardíaco.

Información preliminar de la Policía de Greenville indica que no se encontraron señales de intervención criminal ni circunstancias sospechosas. La investigación, sin embargo, continúa abierta.

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De estrella infantil a protagonista de “Heroes”

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Nueva York, Panettiere inició su carrera artística cuando era niña y participó en producciones televisivas antes de alcanzar reconocimiento internacional.

Uno de sus personajes más recordados fue Claire Bennet, la animadora con capacidad de regeneración de “Heroes”. La serie, estrenada en 2006, convirtió a Panettiere en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de aquella época.

Posteriormente interpretó a Juliette Barnes en “Nashville”, papel por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. También apareció en producciones cinematográficas como “Remember the Titans” y en la franquicia “Scream”.