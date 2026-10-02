La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el predictamen que recomienda otorgar facultades al Poder Ejecutivo por 90 días en materias de lucha contra la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

El texto fue aprobado con 15 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Ahora, el dictamen deberá pasar a la Cámara de Diputados para su evaluación y posterior aprobación.

El documento sería puesto a debate en el Pleno el martes 6 de octubre.

EL DOCUMENTO

La fórmula aprobada por el mencionado grupo de trabajo incluye otorgar facultades en dos materias (ver infografía).

Sobre lucha contra la inseguridad ciudadana hay 29 medidas dividas en seis puntos: migración, comunicaciones, armas de fuego, normativa penitenciaria, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y lucha contra la criminalidad.

Mientras que en materia del Fenómeno El Niño, hay 22 medidas distribuidas en 12 puntos.

Por ejemplo, en lucha contra la inseguridad ciudadana se plantea fortalecer las capacidades de análisis, inteligencia e información migratoria para la identificación de riesgos vinculados con la seguridad y el orden interno; así como establecer límites y condiciones para la conversión de penas privativas de libertad respecto de delitos de elevada lesividad, reduciendo los umbrales que actualmente permiten acceder a dichos mecanismos.

Tras un debate que se extendió por una hora, el grupo aprobó el texto sin hacer modificaciones.

Entre los 13 votos a favor se encuentran integrantes de la bancada de Fuerza Popular (con reserva), Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno.

Mientras que cinco diputados de Juntos por el Perú votaron en contra.

Ellos son Giannina Avendaño, Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.

Además, se registraron dos abstenciones de Arturo Alegría y Jaime Abensur del bloque naranja.

Estas son las facultades del texto que aprobó y debatió la Comisión de Constitución. (Infografía: Diario Correo)

EL PRINCIO

La Comisión de Constitución primero sometió a votación el texto que hizo el grupo técnico hace unos días, un documento que recomendaba no dar facultades al Poder Ejecutivo en ninguna materia y enviarlo al archivo.

Por ese texto votaron en contra 15 diputados y solo cinco a favor.

Todos los que votaron por no dar facultades al Ejecutivo pertenecen a la bancada de Juntos por el Perú (JP).

De manera inmediata se intentó someter a debate un predictamen que sí recomendaba dar facultades al Ejecutivo por 90 días, aunque solo en dos materias.

Ese texto fue presentando en consenso entre bancadas como Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y el Buen Gobierno. Sin embargo, cuando inició la votación, el diputado Arturo Alegría de Fuerza Popular (FP) cuestionó que el texto no se debate y que lo haya recibido hace unos minutos.

“Nos han presentado este texto de aquí hace tres minutos, entonces nos está pidiendo, no sé cómo calificarlo, que votemos una fórmula sin debate”, reclamó.

Por ese motivo, se suspendió la sesión para que los representantes del bloque naranja puedan leer el documento de 10 páginas.

Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, sometió a votación el primer texto que fue rechazado. (Foto: Congreso)

DEBATE

Durante el debate, el diputado Alegría dijo que si bien el texto de consenso de cuatro bancadas es un cierto avance, es insuficiente.

“Se ha limitado que a las mafias se le pueda decir como son, organizaciones terroristas”, reclamó.

En la misma línea se pronunció su colega de bancada Cecilia Chacón.

“No se le puede negar al pueblo peruano luchar contra el crimen organizado”, afirmó.

Romina Uribe del Buen Gobierno (BG) recordó que FP y JP tienen la votación mayoritaria en la Comisión de Constitución, por lo tanto, les pidió poner al Perú primero.

“Aquí nos estamos estacando, si las facultades no son aprobadas, qué mensajes le estamos dando a nuestro país”, indicó.

Frank Krklec de Renovación Popular dijo que este es el último gran esfuerzo que hacen las bancadas.

“Acá tenemos dos alternativas, logramos aprobar esto por mayoría o simplemente no”, dijo.

Gina Duarte del BG sostuvo que lo ideal hubiera sido lograr un consenso entre las seis bancadas.

“Vuelvo a poner los paños fríos, porque siento hasta ahora que los del frente (Fuerza Popular) sigue con el afán de discutir”, manifestó.

Mientras que Freshman Buitrón de Ahora Nación mencionó que las propuestas son claras, por ese motivo, llamó a sus colegas a la reflexión y les pidió detener las peleas.