Muchas películas y series ambientadas en la secundaria o la universidad tienen un libreto obligatorio. Hay bullying. En las fiestas hay alcohol y drogas. Hay actividad sexual, a veces consentida y otras veces abusiva o forzada con violaciones. Siempre aparecen los mismos ingredientes.

El problema no es que el cine muestre esas realidades. Existen y sería absurdo ocultarlas. El problema aparece cuando, por repetición, los adolescentes empiezan a percibirlas como el paisaje normal e inevitable de crecer: “así es la secundaria”, “así son las fiestas”, “todos toman”, “todos tienen sexo”, “siempre hay alguien al que molestan”.

Y cuando algo se percibe como inevitable, dejamos de preguntarnos si debería serlo.

Por eso familias y escuelas tienen una tarea que no pueden tercerizar: discutir ese guion antes de que se convierta en normalidad. No desde el sermón ni desde la prohibición de ver películas, sino desde la conversación crítica: ¿esto ocurre realmente así?, ¿por qué el director lo presenta como normal?, ¿qué harías tú si estuvieras allí?, ¿qué podría hacer un amigo?, ¿qué límites no deberían cruzarse nunca?

La prevención empieza mucho antes del primer vaso, del primer abuso, la primera humillación o la primera actividad sexual. Empieza cuando un adolescente aprende que lo frecuente no necesariamente es normal, y lo normalizado no necesariamente es aceptable y se predispone a evitarlo.

Educar también consiste en enseñarles que ser libres, maduros, éticos y autónomos no va de la mano con representar el guion que otros escribieron para su adolescencia.