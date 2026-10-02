Efectivos policiales de Carreteras de Marcavelica, lograron ubicar en la provincia de Sullana a una joven de 18 años, que había sido reportada como desaparecida en Surquillo, Lima. Ella viajaba en un ómnibus hacia la ciudad fronteriza de Tumbes.

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Los agentes al mando del comandante Oscar Choquehuanca, realizaron un operativo en la carretera Panamericana Norte, en el tramo Sullana-Talara, frente a la base del destacamento policial en el distrito de Marcavelica, para verificar los distintos vehículos.

Al intervenir un ómnibus interprovincial, pudieron ubicar a la joven identificada con las iniciales F.M.R. (18) que figuraba como desaparecida el pasado 30 de setiembre en la jurisdicción de la comisaría de Surquillo, en Lima.

Según informaron, la joven viajaba de Lima con dirección a la ciudad tumbesina. Los agentes constataron que se encontraba en buen estado físico y psicológico, siendo puesta a disposición de la comisaría de Marcavelica para las diligencias correspondientes.