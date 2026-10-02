Cocinas regionales para visitar en Lima,

Dicen que somos la capital gastronómica de América Latina, y esa fama no es solo por la deliciosa cocina criolla. Lima es también una ciudad donde uno puede encontrar cocinas de distintas partes de nuestro país. Como dijo la periodista gastronómica Paola Miglio en una reciente entrevista, “sin lo que hay fuera de Lima no habría cocina peruana”, y en esta oportunidad hemos decidido traerles varias opciones de restaurantes de comida regional.

El Perú es un país donde costa, sierra y selva conviven, cada zona con una diversidad de cocinas difícil de encontrar en otras partes del mundo. Picanterías, tabernas, comedores, en esta nota les dejamos una lista que no pueden perderse para recorrer el Perú y su cocina desde Lima.

Alegría Picantería Piurana. @alegria.picanteria.piurana.

El proyecto del cocinero Francesco de Sanctis pone en valor la inigualable sazón de las picanterías piuranas, aquellas con las que creció en su querida Sullana. Abrió sus puertas en diciembre del 2024 en una esquina en Alcanfores, que hoy en día siempre tiene cola. El joven cocinero viene nutriéndose del norte de nuestro país, investigando platos, visitando picanterías, perfeccionando técnicas y cultivando sabiduría alrededor de esta sabrosa cocina que tanto le apasiona.

El local cuenta con una amplia terraza, una larga barra y una decoración que nos recuerda las tradicionales picanterías del norte, donde se cocina con leña, se utiliza el batán y los ceviches se escriben utilizando la “s” en la carta. La carta incluye un notable seviche de pescado con zarandaja y yuca, tamalitos verdes y el seco de chabelo. No se pierdan los chifles caseros, hechos a diario.

Ha sido tanto el éxito de este local, que ya abrieron un privado al lado llamado “La Casa de la Picantera”.

PUEBLO VIEJO. @puebloviejotradicionchiclayana.

El restaurante Pueblo Viejo de Cecilia Rios y su esposo Kike ha pasado por mucho, pero su trabajo constante y amor por la cocina chiclayana los ha llevado a seguir adelante trasladando su exquisita sazón directo al corazón de sus comensales. Ceci como la conocemos, nació en Mochumí, Lambayeque y lleva más de treinta años frente a los fogones. En el 2018 instaló Pueblo Viejo en Lima, y desde acá, en el encantador local de Miraflores, prepara clásicos de la cocina chiclayana como el arroz con pato graneado, el cabrito a la chiclayana o la tortilla de raya con yuca dorada.

No puede irse sin probar las clásicas tortitas de choclo, de las mejores de la ciudad.

HUANCAHUASI. @huancahuasiperu

Este ya es un clásico en la ciudad, y el favorito de muchos. Su historia comienza con Mamalucha, huancaína que vendía comida en la calle Lima de Huancayo. Famosa por su mondongo, el picante de cuy y su pachamanca, en los años setenta sus hijos abrieron el primer local en Huancayo

Hoy Paola Palacios, nieta, es quien se encarga de los locales en Lima. Gran referente de la cocina de la sierra central en la capital, su carta tiene platos emblemáticos como el chupe verde, la patasca o la pachamanca con piedras calientes.

AWA. @awa.lima

Son pocos los locales que hay de cocina de la selva en la capital. Awa es el proyecto de cocina de autor del cocinero Aldo Yaranga, que luego de trabajar varios años junto a Pedro Miguel Schiaffino, y en Tarapoto en el grupo la Patarashca, abre en Miraflores. Casi todos los productos llegan directamente desde la selva, de pequeños productores, pescadores artesanales y familias con las que Aldo ha creado una relación de muchos años. En su carta pueden encontrar un juane de pato, tabla de charcutería amazónica o un arroz con pato lleno de sabor. El pan de masa madre se acompaña con mantequilla de aguaje y sal de Pilluana y hay también una leche de tigre con castaña y cocona. Tienen también una notable coctelería donde se utilizan frutas y espirituosos tradicionales de la zona.